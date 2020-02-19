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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТАМОЖЕННЫЕ ВЕДОМСТВА БЕЛАРУСИ И ЕГИПТА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
18:05 19.02.2020
Руководители таможенных ведомств Беларуси и Египта подписали сегодня межправительственное соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете. документ разработан в целях формирования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Его положениями определяются основные принципы и формы взаимной помощи, а также порядок взаимодействия при представлении информации, необходимой для обнаружения, пресечения и расследования правонарушений и преступлений.
«Реализация данного соглашения будет способствовать не только повышению унификации и гармонизации таможенных процедур, но и окажет положительное влияние на выполнение стоящих перед таможенными органами двух государств задач», - отметили в ГТК
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