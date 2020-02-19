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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЕРГЕЙ РУМАС: БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД В ПРОМЫШЛЕННОЙ И СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ С ГРУЗИЕЙ
17:04 19.02.2020

Беларусь готова продвигаться вперед в промышленной и сельхозкооперации с Грузией. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой.

"Убежден в том, что, сотрудничая с Беларусью, Грузия может успешно решать важные социально-экономические задачи, такие как, например, обеспечение населения комфортным и экологически чистым пассажирским транспортом, качественными и недорогими медикаментами, продуктами питания, другой белорусской продукцией. Мы готовы двигаться вперед и в промышленной, и сельскохозяйственной кооперации", - сказал Сергей Румас.

Сегодня в Грузии производится сборка белорусских лифтов, фасовка лекарств. Белорусский бизнес активно интересуется созданием в Грузии предприятий по переработке молока и производству молочных продуктов. В Минске налажен розлив грузинского коньяка.

"Мы, конечно же, ожидаем поддержку правительства Грузии этим инициативам по промышленной кооперации", - отметил руководитель белорусского Правительства.

Кроме того, у Грузии есть потребность в обновлении пожарной техники, планируется закупка вагонов для метро в Тбилиси.

"У нас уже была поставка штадлеровских вагонов, и, насколько я осведомлен, они хорошо себя зарекомендовали в Тбилиси. Предприятия сельхозмашиностроения также готовы полностью удовлетворить потребность аграриев Грузии в современной технике и навесном оборудовании, в том числе с учетом нашего опыта по адаптации ее технических характеристик к почвенно-климатическим условиям Грузии", - добавил Премьер-министр.

Он подчеркнул, что Грузия - важный и проверенный временем партнер Беларуси.

"Важно, что мы поддерживаем хороший диалог на высоком и высшем уровне. Поддерживаем на стабильном уровне наш товарооборот, здесь грузинская сторона лучше работает, ваш экспорт к нам растет более высокими темпами, - обратил внимание Сергей Румас. - Но и белорусской стороне есть что предложить, и, я думаю, сегодняшнее заседание межправительственной комиссии позволит наметить новые направления сотрудничества. Не стоит забывать, что глава государства поставил нам задачу довести наш товарооборот до $200 млн. И мы все должны над этим работать".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в настоящее время по приглашению премьер-министра Грузии ведется подготовка визита руководителя белорусского правительства в марте.

Товарооборот Беларуси и Грузии в 2019 году составил $86,4 млн и снизился на 0,6% по сравнению с 2018-м. Экспорт составил $50,8 млн (снижение на 21,4%), импорт - $35,6 млн (рост на 59,9%). Основными статьями белорусского экспорта в Грузию в 2019 году были синтетические нити, молоко и молочная продукция, лекарственные средства, электрические трансформаторы и др.
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