|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «АМКОДОР» РАСШИРЯЕТ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ ЕГИПТА
16:16 19.02.2020
Председатель Совета директоров холдинга «АМКОДОР» Александр Шакутин встретился в Каире с министром военной промышленности, министром сельского хозяйства, председателем сельскохозяйственного банка, первым заместителем министра промышленности и торговли Египта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», в ходе переговоров подведены предварительные итоги сотрудничества холдинга и Национальной организации военной промышленности Египта по сборке и локализации техники «АМКОДОР» в АРЕ на базе «Египетского танкового завода №200» при поддержке эксклюзивного дилера холдинга компании ECARD в 2019-2020 гг.
Кроме того, обсуждены планы расширения производства и этапы локализации до 2024 года.
Рассмотрены вопросы, касающиеся проекта финансирования поставок SKD-машинокомплектов техники «АМКОДОР» в Египет для локализации ее производства с участием финансовых институтов этой страны и Банка развития Республики Беларусь.
Помимо этого, рассмотрены возможности применения сельскохозяйственной техники «АМКОДОР» при реализации государственных проектов Египта по орошению земель, а также потребности агропромышленного комплекса страны в поставках зерносушильных комплексов и зернохранилищ производства холдинга «АМКОДОР».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2020
Курсы в банках
на 19.02.2020
Конвертация в банках
на 19.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте