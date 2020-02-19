Председатель Совета директоров холдинга «АМКОДОР» Александр Шакутин встретился в Каире с министром военной промышленности, министром сельского хозяйства, председателем сельскохозяйственного банка, первым заместителем министра промышленности и торговли Египта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», в ходе переговоров подведены предварительные итоги сотрудничества холдинга и Национальной организации военной промышленности Египта по сборке и локализации техники «АМКОДОР» в АРЕ на базе «Египетского танкового завода №200» при поддержке эксклюзивного дилера холдинга компании ECARD в 2019-2020 гг.

Кроме того, обсуждены планы расширения производства и этапы локализации до 2024 года.

Рассмотрены вопросы, касающиеся проекта финансирования поставок SKD-машинокомплектов техники «АМКОДОР» в Египет для локализации ее производства с участием финансовых институтов этой страны и Банка развития Республики Беларусь.

Помимо этого, рассмотрены возможности применения сельскохозяйственной техники «АМКОДОР» при реализации государственных проектов Египта по орошению земель, а также потребности агропромышленного комплекса страны в поставках зерносушильных комплексов и зернохранилищ производства холдинга «АМКОДОР».