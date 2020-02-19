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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ТРИ ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ
15:18 19.02.2020
Постановлением Совмина № 96 от 18 февраля 2020 года одобрено три проекта международной технической помощи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совмине одобрены следующие проекты: «Укрепление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»; «Чистая вода Витебской области – поддержка реализации проекта» и «Поддержка секретариата Совета по иностранным инвестициям Республики Беларусь».
Документ вступает в силу со дня его принятия.
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