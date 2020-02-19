Постановлением Совмина № 96 от 18 февраля 2020 года одобрено три проекта международной технической помощи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совмине одобрены следующие проекты: «Укрепление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»; «Чистая вода Витебской области – поддержка реализации проекта» и «Поддержка секретариата Совета по иностранным инвестициям Республики Беларусь».

Документ вступает в силу со дня его принятия.