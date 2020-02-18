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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ШВЕЙЦАРСКАЯ IT-КОМПАНИЯ ZÜHLKE ИЗУЧАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЛОРУССКОГО РЫНКА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ОФИСА
14:14 19.02.2020
Представители швейцарской IT-компании Zühlke Engineering в рамках визита 17-19 февраля в Минск изучают возможности и перспективы белорусского рынка для открытия офиса на территории нашей страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, представители компании ознакомились с услугами НАИП, инвестиционным потенциалом Беларуси, а также обсудили возможные способы сотрудничества, вопросы подготовки кадров в сфере информационных технологий.
Кроме того, при содействии НАИП организован визит в Парк высоких технологий, где представители компании изучили потенциал ведения бизнеса в рамках этого преференциального режима.
Zühlke Engineering была основана в 1968 году и является инновационной компанией в IT-секторе со штатом более 1000 человек и с оборотом 158 млн евро. Компания имеет свои офисы в Германии, Великобритании, Болгарии, Сербии, Сингапуре и Гонконге.
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