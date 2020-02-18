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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ВСТРЕЧЕ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА ОБСЕ В ВЕНЕ
12:22 19.02.2020
Представители Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля приняли участие в первой подготовительной встрече 28-го Экономико-экологического форума ОБСЕ на тему «Продвижение безопасности, стабильности и экономического роста в регионе ОБСЕ посредством предотвращения и борьбы с коррупцией через инновации, повышение транспарентности и цифровизацию», которая состоялась 17-18 февраля 2020 года в Вене (Австрия).
Заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Виктор Франскевич выступил с докладом на тему декларирования активов как средства предупреждения коррупции, проинформировал о принимаемых в Беларуси мерах по борьбе с коррупцией, а также о тенденциях развития законодательства в данной сфере. Представитель ДФР сделал акцент на повышении взаимодействия между уполномоченными ведомствами государств с целью выработки эффективных мер по искоренению коррупционных проявлений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, на подготовительной встрече обсуждены актуальные вопросы межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения коррупции и борьбы с ней, разработки новых антикоррупционных стратегий в цифровую эпоху, повышения прозрачности бюджета и государственных закупок и др.
В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, представители 57 государств ОБСЕ и международных организаций. В состав белорусской делегации вошли представители Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, Министерства иностранных дел, Постоянного представительства Беларуси при ОБСЕ.
В рамках форума состоялась я встреча Виктора Франскевича с послом Вуком Жугичем, координатором экономической и экологической деятельности ОБСЕ, в ходе которой обсуждены практические аспекты сотрудничества, намечены перспективные направления взаимодействия в антикоррупционной сфере.
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