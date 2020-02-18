Презентация туристического потенциала Беларуси состоялась 18 февраля в Гданьске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, более десяти туристических компаний и санаториев Беларуси представили специально разработанные туры для туристов из Польши, а также проинформировали гостей о туристических возможностях Беларуси.

Презентацию посетило около пятнадцати туристических фирм из Гданьска и окрестностей, а также представители СМИ. Участники презентации отметили большой потенциал для развития туристической отрасли в Беларуси и высказали свою заинтересованность в сотрудничестве.

Презентации туристического потенциала Беларуси пройдет в Щетине (19 февраля), Познани (20 февраля), Вроцлаве (21 февраля) и Люблине (22 февраля)