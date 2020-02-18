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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН В ГДАНЬСКЕ
09:17 19.02.2020
Презентация туристического потенциала Беларуси состоялась 18 февраля в Гданьске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, более десяти туристических компаний и санаториев Беларуси представили специально разработанные туры для туристов из Польши, а также проинформировали гостей о туристических возможностях Беларуси.
Презентацию посетило около пятнадцати туристических фирм из Гданьска и окрестностей, а также представители СМИ. Участники презентации отметили большой потенциал для развития туристической отрасли в Беларуси и высказали свою заинтересованность в сотрудничестве.
Презентации туристического потенциала Беларуси пройдет в Щетине (19 февраля), Познани (20 февраля), Вроцлаве (21 февраля) и Люблине (22 февраля)
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