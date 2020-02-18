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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО РАССЧИТЫВАЕТ НА ДОГОВОРЕННОСТИ С "РОСНЕФТЬЮ" О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
17:16 18.02.2020
Александр Лукашенко рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве. Об этом он заявил 18 февраля на встрече с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным.
"Спасибо, что приехали. Скрывать нечего - хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти. Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с "Роснефтью". Потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много, ни мало - половину нефти, которую мы покупали в России. Переработали здесь у нас, в Беларуси", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
"Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве", - добавил он.
Игорь Сечин отметил, что с радостью принял приглашение приехать в Минск.
"Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно, - отметил глава компании. - Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами".
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