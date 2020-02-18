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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В АРХАНГЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ - СЕРГЕЙ РУМАС
16:26 18.02.2020
Беларусь заинтересована увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область России. Об этом заявил 18 февраля премьер-министр Сергей Румас на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
"Прямые контакты с субъектами Российской Федерации являются основой торгово-экономического взаимодействия Беларуси и России, и Архангельская область - наш надежный, проверенный временем торговый партнер. По итогам прошлого года наш взаимный товарооборот несколько снизился, но вообще он сбалансирован, хотя, конечно, не соответствует потенциалу наших экономик", - считает Сергей Румас.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, глава белорусского правительства предложил обсудить, что можно сделать для увеличения товарооборота до максимума 2014 года.
"Есть несколько предложений с белорусской стороны, где мы можем развить нашу работу. Первое - это расширение сотрудничества в части поставок карьерной, грузовой и дорожно-строительной техники", - отметил Премьер-министр. Он обратил внимание, что на территории Архангельской области есть шесть крупных предприятий, которые добывают полезные ископаемые, там работает более 100 БелАЗов. "Техника хорошо зарекомендовала себя в ваших климатических условиях. И мы надеемся, что процесс замены техники планово будет продолжаться, здесь мы готовы предложить свои возможности по финансовому обеспечению поставок БелАЗов", - добавил Сергей Румас.
Наряду с этим в Беларуси выпускается широкая линейка грузовой и специальной техники, и белорусская сторона также заинтересована в увеличении объема поставок машин для нужд дорожно-строительных служб и предприятий ЖКХ.
Еще одно перспективное направление для сотрудничества - поставка пассажирской техники. В частности, свою продукцию в Архангельскую область может поставлять МАЗ, его пассажирская техника пользуется спросом у регионов Российской Федерации. По словам премьер-министра, это объясняется качеством техники и ее прислособленностью к климатическим условиям.
"В 2020 году мы заключили контракт на поставку более 100 единиц техники в Санкт-Петербург. Считаем, что техника МАЗа также могла бы работать и в условиях Архангельской области", - сказал он.
Кроме того, Беларусь готова поставлять электротранспорт.
Сергей Румас отметил, что Беларусь уже накопила значительный опыт в возведении объектов инфраструктуры и жилой постройки в регионах Российской Федерации.
"Считаем, что в Архангельской области наш опыт также может быть востребован. Мы могли бы в комплексе спроектировать, как это было в Калужской области, белорусские кварталы. Такой метод взаимодействия возможен в Архангельске либо в Северодвинске", - предложил глава правительства.
Беларусь также заинтересована развивать сотрудничество в аграрном секторе.
"Сегодня основу белорусского экспорта в Архангельскую область занимают продукты питания, и мы готовы расширять поставки. Это касается как мясной, молочной продукции, так и других секторов белорусского сельского хозяйства", - пояснил Сергей Румас.
Кроме того, перспективным направлением для сотрудничества может быть туризм.
"Для российских граждан большой интерес представляют наши санатории, и с каждым годом число туристов из России растет", - заметил премьер-министр.
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