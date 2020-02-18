Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский 17 февраля встретился с постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Республике Беларусь Александрой Соловьевой, возглавляющей белорусский офис ПРООН с 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, в рамках встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества на среднесрочную и долгосрочную перспективу, в частности, по направлению архивной деятельности, осуществления административных процедур и развития института медиации. В качестве приоритетного направления выбран вопрос по информатизации органов ЗАГС.

По итогам встречи стороны пришли к общему пониманию важности сотрудничества в сфере юстиции и определили предварительный план работы по согласованным направлениям взаимодействия.