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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНЮСТЕ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРООН
13:50 18.02.2020
Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский 17 февраля встретился с постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Республике Беларусь Александрой Соловьевой, возглавляющей белорусский офис ПРООН с 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, в рамках встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества на среднесрочную и долгосрочную перспективу, в частности, по направлению архивной деятельности, осуществления административных процедур и развития института медиации. В качестве приоритетного направления выбран вопрос по информатизации органов ЗАГС.
По итогам встречи стороны пришли к общему пониманию важности сотрудничества в сфере юстиции и определили предварительный план работы по согласованным направлениям взаимодействия.
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