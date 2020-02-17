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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДУБАЕ
12:08 18.02.2020
Беларусь принимает участие в крупнейшей в регионе международной выставке продуктов питания и пищевой промышленности Gulfood, которая проходит 16-20 февраля 2020 г. в Дубае.
Белорусскую делегацию возглавляет заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в ОАЭ, на белорусской экспозиции представлена пищевая продукция производства ОАО «Беллакт», Верхнедвинского маслосырзавода, Лидского молочно-консервного комбината, «Праймилк», Слонимского мясокомбината, Слуцкого сыродельного комбината, Туровского молочного комбината и других.
Посол Беларуси в ОАЭ Андрей Лученок и генеральный консул Беларуси в Дубае Игорь Бондарев 17 февраля в рамках участия в церемонии открытия белорусской экспозиции обсудили перспективы наращивания поставок белорусской пищевой продукции на рынки ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна.
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