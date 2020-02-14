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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГРУЗОВОГО ЭКСПРЕСС-ПОЕЗДА «МИНСК-РИГА-МИНСК» ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
10:43 18.02.2020
Начальник Белорусской железиной дороги Владимир Морозов и посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис обсудили перспективы реализации проекта грузового экспресс-поезда «Минск-Рига-Минск».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на состоявшейся 17 февраля встрече стороны также рассмотрели вопросы, связанные с развитием транспортно-логистических услуг в области железнодорожного транспорта и увеличением объема грузоперевозок между Латвией и Беларусью.
В сфере железнодорожного транспорта сотрудничество Белорусской железной дороги и ГАО «Латвийская железная дорога» направлено на сохранение и наращивание объемов грузовых перевозок, развитие железнодорожной инфраструктуры и внедрение информационных технологий.
Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития пассажирских перевозок в сообщении Беларусь-Латвия, в том числе по организации перевозки пассажиров по маршруту Минск-Рига во время проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске и Риге в 2021 году.
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