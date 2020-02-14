Александр Лукашенко 19-20 февраля совершит официальный визит в Египет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в Каире он проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси. Главы государств обсудят реализацию текущих договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом прошлого года, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

У Александра Лукашенко также запланирован ряд встреч и посещение совместно с Абдель Фаттахом аль-Сиси Новой административной столицы Египта, которая строится в 45 километрах к востоку от Каира.

Параллельно в Каире пройдет заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества.