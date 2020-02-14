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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО 19-20 ФЕВРАЛЯ СОВЕРШИТ ВИЗИТ В ЕГИПЕТ
09:16 18.02.2020
Александр Лукашенко 19-20 февраля совершит официальный визит в Египет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в Каире он проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси. Главы государств обсудят реализацию текущих договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом прошлого года, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений.
Кроме того, будут рассмотрены вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.
У Александра Лукашенко также запланирован ряд встреч и посещение совместно с Абдель Фаттахом аль-Сиси Новой административной столицы Египта, которая строится в 45 километрах к востоку от Каира.
Параллельно в Каире пройдет заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества.
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