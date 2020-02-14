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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ СОСТОЯЛСЯ В БУРЯТИИ
16:26 17.02.2020
В Бурятии в АО «Разрез Тугнуйский» (входит в состав крупнейшей российской угольной компании АО «СУЭК»), состоялся запуск в эксплуатацию карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75131 и тягача- буксировщика БЕЛАЗ-74131.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», новая современная белорусская карьерная техника поступила в разрез в рамках крупного проекта технического перевооружения, осуществляемого СУЭК.
В Тугнуйский техника была доставлена в конце 2019 года. Монтаж и шеф-монтаж оборудования осуществляли специалисты официального сервисным центра БЕЛАЗа – ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС», которое в дальнейшем будет обеспечивать и гарантийное сопровождение машин.
130-тонные «БЕЛАЗы» пришли на смену самосвалам, которые долгое время использовались на предприятии. Технические характеристики новых БЕЛАЗ-75131 максимально подходят под условия климата и отвечают всем требованиям компании.
«Мы просчитали экономическую целесообразность и приняли решение: именно «БЕЛАЗы» нам полностью подходят для наших условий», - сказал Александр Каинов, директор технический АО «Разрез Тугнуйский».
Парк карьерных самосвалов Тугнуйском – флагмане бурятской экономики – состоит в основном из машин особо большой грузоподъемности – 130-тонных БЕЛАЗ-75131 и 220-тонных БЕЛАЗ-75306.
Также в конце 2019 года поставлена и собрана поливооросительная машина БЕЛАЗ-76135 на базе 130-тонного самосвала, которая будет эксплуатироваться с наступлением теплого времени года. На предприятиях АО «СУЭК» это уже третья поливооросительная машина данной модели.
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