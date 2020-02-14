ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ СОСТОЯЛСЯ В БУРЯТИИ
16:26 17.02.2020

В Бурятии в АО «Разрез Тугнуйский» (входит в состав крупнейшей российской угольной компании АО «СУЭК»), состоялся запуск в эксплуатацию карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75131 и тягача- буксировщика БЕЛАЗ-74131.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», новая современная белорусская карьерная техника поступила в разрез в рамках крупного проекта технического перевооружения, осуществляемого СУЭК.

В Тугнуйский техника была доставлена в конце 2019 года. Монтаж и шеф-монтаж оборудования осуществляли специалисты официального сервисным центра БЕЛАЗа – ООО «ПРОМТЕХСЕРВИС», которое в дальнейшем будет обеспечивать и гарантийное сопровождение машин.

130-тонные «БЕЛАЗы» пришли на смену самосвалам, которые долгое время использовались на предприятии. Технические характеристики новых БЕЛАЗ-75131 максимально подходят под условия климата и отвечают всем требованиям компании.

«Мы просчитали экономическую целесообразность и приняли решение: именно «БЕЛАЗы» нам полностью подходят для наших условий», - сказал Александр Каинов, директор технический АО «Разрез Тугнуйский».

Парк карьерных самосвалов Тугнуйском – флагмане бурятской экономики – состоит в основном из машин особо большой грузоподъемности – 130-тонных БЕЛАЗ-75131 и 220-тонных БЕЛАЗ-75306.

Также в конце 2019 года поставлена и собрана поливооросительная машина БЕЛАЗ-76135 на базе 130-тонного самосвала, которая будет эксплуатироваться с наступлением теплого времени года. На предприятиях АО «СУЭК» это уже третья поливооросительная машина данной модели.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2020
валюта курс
EUR 2.3830
USD 2.1986
RUB 3.4651
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3830 -0.0101
USD 2.1986 -0.0015
RUB 3.4651 +0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3780 2.3830
USD 2.1930 2.1960
RUB 3.4620 3.4690
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0830 1.0870
EUR/RUB 68.5500 68.8500
USD/RUB 63.2500 63.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте