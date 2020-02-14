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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ ПРОИНСПЕКТИРУЮТ ОДНУ ИЗ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ БЕЛАРУСИ
15:17 17.02.2020
17-20 февраля в соответствии с положениями договора об обычных вооруженных силах в Европе инспекционная группа США проинспектирует одну из воинских частей Вооруженных Сил Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны, цель инспекции – подтвердить соответствие наличия на проверяемом объекте контроля вооружений и военной техники их уведомленному количеству.
Кроме американских инспекторов, в составе группы представители из Великобритании и Канады.
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