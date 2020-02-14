МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ ПРОИНСПЕКТИРУЮТ ОДНУ ИЗ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ БЕЛАРУСИ

15:17 17.02.2020 17-20 февраля в соответствии с положениями договора об обычных вооруженных силах в Европе инспекционная группа США проинспектирует одну из воинских частей Вооруженных Сил Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны, цель инспекции – подтвердить соответствие наличия на проверяемом объекте контроля вооружений и военной техники их уведомленному количеству. Кроме американских инспекторов, в составе группы представители из Великобритании и Канады.