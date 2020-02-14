Белорусские электробусы могут появиться в Сочи этим летом. С таким предложением выступил посол Беларуси в России Владимир Семашко на встрече с главой Сочи Алексеем Копайгородским.

Алексей Копайгородский, в свою очередь, подчеркнул важность развития транспортной системы курорта.

«Мы давно сотрудничаем с белорусскими партнёрами. Автобусы Минского автозавода, закупленные шесть лет назад для нашего города, показали себя как комфортные и надёжные. Мы планируем приобрести ещё порядка 150-ти таких машин. Также мы заинтересованы во внедрении в сферу пассажироперевозок электробусов, которые успешно используются во многих регионах России», - отметил глава Сочи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, Владимир Семашко также встретился с директором департамента транспорта города Сочи Ириной Горбачевой, ознакомился с работой МУП «Сочиавтотранс» и дилерского центра Юг, который осуществляет поставки и сервисное обслуживание белорусских автобусов.

В состав делегации входили советник-посланник посольства Беларуси в России Владимир Степук, руководитель отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону Владимир Неронский, генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович, заместитель генерального директора ОАО «Белкоммунмаш» Екатерина Чистова, главный конструктор ОАО «Белкоммунмаш» Олег Быцко, руководитель ООО «Дилерский центр-Юг» Николай Мозырец.