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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОМПАНИЯ «БЕЛОРУСНЕФТЬ» ПОДПИСАЛА КОНТРАКТ С ИНДИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОРПОРАЦИЕЙ ONGC
13:55 17.02.2020

Компания «Белоруснефть» в Индии подписала контракт с государственной нефтегазовой корпорацией ONGC.

Как сообщает сайт neft.by, белорусские нефтяники выиграли тендер на подбор рецептуры поверхностно-активных веществ (ПАВ) для повышения нефтеотдачи пластов. Выполнять исследования будут специалисты БелНИПИнефть – научно-исследовательского и проектного института «Белоруснефти». Подбирать ПАВы предстоит для шести зрелых месторождений, которые расположены в различных частях Индии.

На этих площадях общая главная проблема – высокая обводненность запасов. Преодолеть ее и улучшить разработку оставшихся ресурсов с помощью третичных методов, или ПАВ-заводнения, – в этом и заключается главная задача проекта.

Во время визита белорусской делегации в Индию стороны определили технические и организационные детали работы, обсудили актуальные вопросы и возможные способы их решения.

Здесь учитывается и богатый опыт белорусов в своем регионе, где применение химических методов увеличения нефтеотдачи помогло нарастить добычу из высокообводненных пластов.

Как ожидается, реализация индийского контракта пройдет в два этапа.

Сначала специалисты БелНИПинефть выполнят пилотный дизайн-проект. Имеются ввиду лабораторные исследования, цель которых – подобрать эффективные составы композиции для конкретных объектов.

Планируется провести серию скрининговых исследований и фильтрационных испытаний на керне в условиях, соответствующих пластовым. Затем на основе результатов лабораторных экспериментов с помощью компьютерных гидродинамических моделей предварительно оценят эффективность композиций, оптимизируют процессы их закачки. Также предстоит подобрать необходимое оборудование.

По результатам «пилота» заказчик определится с дальнейшими планами по этому проекту: по исследованиям, опытно-промысловым испытаниям и внедрению непосредственно на месторождениях. На оказание инжиниринговых услуг БелНИПИнефть отводится 9 месяцев.

ONGC – крупнейшая индийская государственная нефтегазовая корпорация и коммерческая организация. На ее долю приходится добыча 77 % сырой нефти и 81 % природного газа Индии. Удовлетворяет около 30 % потребности страны в сырой нефти. ONGC участвует в разведке и последующей разработке месторождений углеводородов в 26 осадочных бассейнах в Индии.

Для специалистов БелНИПИнефть это станет первым опытом сотрудничества с компанией ONGC. Но на индийском рынке они не новички. Ранее белорусы выполнили для государственной компании Oil India Limited комплексные инженерно-консультационные услуги по реабилитации зрелых индийских месторождений Дигбой и Чабуа.

Сотрудники института изучили промышленный потенциал этих месторождений, сформировали стратегию выработки остаточных запасов, составили детальную программу геолого-технических мероприятий
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