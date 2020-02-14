На участке пограничного поста «Наровля» 14 февраля состоялась передача белорусским пограничникам оборудования для радиационного контроля, предоставленного Министерством энергетики США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, Министерство энергетики США с 2013 года предоставляет международную техническую помощь белорусской стороне в рамках реализации проекта «Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на Государственной границе Республики Беларусь».

В рамках проекта ведется оснащение пунктов пропуска оборудованием радиационного контроля, белорусским пограничникам предоставляются мобильные системы обнаружения, обеспечено техническое обслуживание поставленного оборудования.

Кроме того, проводятся обучающие мероприятия для сотрудников органов пограничной службы.

Пограничный пост «Наровля» – первое подразделение «зеленой» границы, модернизированное в рамках проекта. На сегодня пост оснащен системой дистанционного мониторинга, специально оборудованными автомобилями, тепловизорами, биноклями, оборудованием радиационного контроля, средствами индивидуальной защиты, обмундированием и снаряжением для выполнения задач по охране государственной границы на территории, подвергшейся радиационному загрязнению.

Как отметил генерал-майор Игорь Буткевич, совместная работа с американской стороной позволяет значительно повысить эффективность противодействия незаконному обороту радиоактивных и ядерных материалов на белорусской границе и обеспечить безопасность не только в Республике Беларусь, но и в регионе в целом.

«Учитывая условия в районе Полесского государственного радиационно-экологического заповедника: отсутствие электричества, неустойчивость мобильной связи, сложный рельеф и нестандартная инфраструктура, техническое решение по прикрытию данного участка является уникальным и не имеет аналогов. Оно полностью совпадает с основным принципом построения охраны границы на других участках: переход от «патрулирования» к «реагированию». Прикрытие участка границы в районе Полесского государственного радиационно-экологического заповедника является задачей государственного уровня, а реализация данного проекта является приоритетной для Госпогранкомитета», – отметил Игорь Буткевич.