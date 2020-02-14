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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ШВЕДСКИЕ КОМПАНИИ ВСЕ БОЛЬШЕ ЗАЯВЛЯЮТ О ЖЕЛАНИИ РАБОТАТЬ НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ
12:20 17.02.2020
Интерес шведского бизнеса к Беларуси растет. Это отметила посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон во время встречи 14 февраля с министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко.
«В последнее время наблюдается высокая заинтересованность нашего бизнеса к Беларуси в сферах транспорта и логистики, шведские компании все больше заявляют о желании работать на белорусском рынке», - сказала дипломат.
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