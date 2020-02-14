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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
У БЕЛАРУСИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСТРОИТЬ НАДЕЖНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО ШВЕЦИЕЙ
11:30 17.02.2020
У Беларуси есть возможность выстроить надежные логистические маршруты, в том числе со Швецией. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко 14 14 февраля на встрече послом Швеции в Беларуси Кристиной Юханнессон.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг» с учетом увеличивающегося потока грузов через Беларусь по маршруту «Восток - Запад - Восток». У нас есть возможность выстроить надежные логистические маршруты, в том числе со Швецией», - сказал министр.
По его словам, в республике проводится постоянная скоординированная работа по повышению эффективности использования транзитного потенциала на основе совершенствования законодательства, реконструкции и модернизации транзитной инфраструктуры, а также развития международного сотрудничества в области обеспечения транзита.
Министр также отметил, что сотрудничество в области транспорта между государствами в последнее время довольно активно развивается. Так, стороны взаимодействуют в сфере международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, обмениваясь двусторонними/транзитными разрешениями, а также в области воздушного сообщения. Авиакомпания «Белавиа» выполняет регулярные полеты в Стокгольм с частотой 3 раза в неделю.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в ходе встречи обсуждался вопрос организации безопасности дорожного движения.
«Имеющийся опыт Швеции в данном направлении нам очень интересен с точки зрения тех мер и общих подходов, которые принимаются для снижения аварийности на автодорогах», - подчеркнул министр.
Стороны подтвердили заинтересованность в проработке совместных точек сотрудничества и готовность обеспечить реализацию проектов с целью развития новых направлений взаимодействия.
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