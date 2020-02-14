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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УКРАИНА ОБСУДИЛИ СНЯТИЕ ИМЕЮЩИХСЯ БАРЬЕРОВ В ТОРГОВЛЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ВЗАИМНОГО ТОВАРООБОРОТА
10:42 17.02.2020
Седьмое заседание белорусско-украинской рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли прошло в Минске 14 февраля.
Делегацию с белорусской стороны возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, с украинской стороны – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Торговый представитель Украины Тарас Качка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе заседания в конструктивном ключе обсуждены актуальные вопросы белорусско-украинского торгово-экономического сотрудничества в целях снятия имеющихся барьеров в торговле и увеличения взаимного товарооборота.
Предметно рассмотрена проблематика применения мер защиты внутреннего рынка и присоединения Беларусь к Всемирной торговой организации.
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