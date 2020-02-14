МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И УКРАИНА ОБСУДИЛИ СНЯТИЕ ИМЕЮЩИХСЯ БАРЬЕРОВ В ТОРГОВЛЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ВЗАИМНОГО ТОВАРООБОРОТА

10:42 17.02.2020 Седьмое заседание белорусско-украинской рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли прошло в Минске 14 февраля. Делегацию с белорусской стороны возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, с украинской стороны – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Торговый представитель Украины Тарас Качка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе заседания в конструктивном ключе обсуждены актуальные вопросы белорусско-украинского торгово-экономического сотрудничества в целях снятия имеющихся барьеров в торговле и увеличения взаимного товарооборота. Предметно рассмотрена проблематика применения мер защиты внутреннего рынка и присоединения Беларусь к Всемирной торговой организации.