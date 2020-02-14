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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАДИМИР МАКЕЙ ПРЕДСТАВИЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ В МЮНХЕНЕ
09:12 17.02.2020
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 15 февраля принял участие в ”круглом столе“ для инвесторов высокого уровня, организованном центром Agora Strategy Group.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе мероприятия, на котором присутствовало более 20 представителей крупнейших международных и германских инвестиционных фондов, глава белорусского внешнеполитического ведомства представил экономический потенциал Беларуси и возможности для инвестирования в нашу страну.
На встрече с председателем Восточного комитета германской экономики Оливером Хермесом в центре внимания были вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Германии. Стороны констатировали необходимость дополнительных усилий для наращивания бизнес-взаимодействия, в том числе через организацию совместных мероприятий и визитов деловых кругов двух стран. Особый акцент был сделан на тематике цифровизации и кооперации в сфере информационных технологий, в частности в контексте деятельности Парка высоких технологий в Беларуси.
Актуальное состояние и развитие двусторонних белорусско-германских отношений, включая начало работы Стратегической консультативной группы Беларусь-Германия, были рассмотрены в ходе бесед В. Макея с Координатором Федерального правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Дирком Визе, Уполномоченным МИД ФРГ по странам «Восточного партнерства», Кавказа и Центральной Азии Михаэлем Зибертом, спикером по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии Германии Бундестага ФРГ Нильсом Шмидом, а также заместителем председателя парламентской фракции Христианско-демократического союза Германии Йоханном Вадефулем.
Состоялись также переговоры министра иностранных дел Беларуси с руководителями внешнеполитических ведомств ряда государств.
С министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом подробно обсудили наполнение визита президента Беларуси в Латвию с упором на экономическую составляющую, развитие двустороннего политического диалога на всех уровнях и экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, а также по линии общеевропейских организаций.
В ходе беседы с министром иностранных дел Монголии Дамдином Цогтбаатаром стороны рассмотрели весь комплекс двусторонних отношений, включая перспективы укрепления дипломатического присутствия этой страны в Беларуси.
С Государственным министром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем констатировали прогресс и позитивную динамику в расширении взаимодействия между двумя странами, а также обсудили вопросы подготовки очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии и энергетическую проблематику.
На встрече с исполнительным директором Американского Еврейского Конгресса Дэвидом Харрисом глава белорусского МИД проинформировал собеседника о планах по увековечению в Беларуси памяти жертв Холокоста. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня.
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