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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНТАКТНО-КООПЕРАЦИОННОЙ БИРЖЕ С ТУРЕЦКИМИ КОМПАНИЯМИ
17:32 14.02.2020

Администрация СЭЗ «Могилев» приглашает организации и предприятия Могилева и Могилевской области принять участие в контактно-кооперационной бирже с представителями турецких компаний, которая пройдет 20 февраля 2020 года.

Как сообщает сайт СЭЗ, контактно-кооперационная биржа запланирована в рамках районно-городского форума «Могилев – Амасья», который состоится при участии посла Турции, представителей руководства ТПП города Амасья, организации по развитию малых и средних предприятий Турции KOSGEB.

В ходе мероприятия представителям белорусских компаний и организаций представится возможность провести переговоры по следующим направлениям деятельности: металлургия, промышленная химия, удобрения и агрохимия, компьютерные системы и программное обеспечение, производство мебели, гражданское, дорожное и промышленное строительство, транспортно-логистические и складские услуги, производство и торговля продуктами питания, гостиничный и ресторанный бизнес и др.

Кроме того, в администрации СЭЗ предлагают воспользоваться возможностью бесплатного размещения информационных стендов, рекламных баннеров и печатных материалов о предприятии в месте проведения контактно-кооперационной биржи.

Ознакомиться с полным списком делегации деловых кругов Турции и пройти обязательную для участия в контактно-кооперационной бирже регистрацию можно по ссылке.

Мероприятие пройдет с 14.00 по 15.45 в административном здании СЭЗ «Могилев» (ул. Челюскинцев 78А).
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