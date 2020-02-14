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ПОСОЛ КАЗАХСТАНА В БЕЛАРУСИ ВИДИТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУТБ ДЛЯ ВЫХОДА НА РЫНКИ ТРЕТЬИХ СТРАН
16:40 14.02.2020

Возможность применения биржевого механизма для увеличения объемов взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью стала центральной темой встречи посла Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскара Бейсенбаева с председателем правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) Александром Осмоловским.

Как сообщает сайт БУТБ, мероприятие состоялось 12 февраля 2020 г. в преддверии официального визита в Минск министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова.

«Биржевая площадка предоставляет широкие возможности для развития торговли между Казахстаном и Беларусью. Ведь сегодня казахстанский рынок полностью открыт для белорусских производителей, а на бирже представлены практически все ключевые позиции белорусского экспорта. Более того, мы заинтересованы не только в закупке качественных белорусских товаров, но и готовы содействовать их продвижению на рынки третьих стран, например, в Китай, в то время как Беларусь может стать для нас «окном» на рынок Евросоюза. Это тоже очень перспективное направление», считает Аскар Бейсенбаев.

В этой связи руководитель БУТБ отметил, что в последнее время наблюдается увеличение количества так называемых «транзитных сделок», которые совершаются двумя иностранными компаниями без участия резидентов Республики Беларусь.

«За 15 лет работы биржа зарекомендовала себя как эффективный инструмент торговли, причем не только в Беларуси, но и за рубежом. Об этом в том числе свидетельствует рост количества и объемов транзитных сделок, когда оба контрагента – иностранные компании, а биржа лишь помогает им безопасно и прозрачно купить или продать товар. Поэтому казахстанские компании могут использовать биржевую площадку как дополнительный канал экспорта в страны Европы или же закупать продукцию, которая пользуется спросом в Казахстане, но не производится в Беларуси. Например, Казахстан ежегодно импортирует значительные объемы черного металлопроката, а у нас аккредитованы более 2 тысяч российских предприятий, включая крупнейшие металлургические заводы. Для ваших компаний это отличная возможность покупать металл без посредников и по максимально выгодной цене за счет конкуренции между продавцами», – уверен Александр Осмоловский.
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