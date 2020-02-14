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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-ЯПОНСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ СОЗДАН В ТОКИО
15:33 14.02.2020
Белорусско-японский бизнес-клуб (Belarus – Japan Business Club, BJBC) создан в Токио.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Японии, инициаторами создания клуба выступили представители японских деловых и общественных кругов, которые взаимодействуют с белорусскими партнерами в рамках реализации проектов в сфере торговли, молодежного обмена и культуры.
Посольство Беларуси в Японии поддержало эту инициативу и будет содействовать успешной работе делового клуба в Беларуси и Японии.
Церемония открытия и первое собрание клуба прошло в известном в Японии ресторане белорусской кухни «Минск».
BJBC создан в качестве неформального сообщества представителей деловых кругов Республики Беларусь и Японии, заинтересованных в развитии двустороннего экономического, торгового, финансового, кредитно-инвестиционного и других направлений сотрудничества.
Для реализации этой задачи члены Белорусско-японского бизнес-клуба предпринимают усилия по организации и участию в двусторонних мероприятиях в Беларуси, Японии и третьих стран, в том числе во взаимодействии с дипломатическими представительствами Республики Беларусь и Японии.
Почетным председателем Белорусско-японского бизнес-клуба стал руководитель группы межпарламентской дружбы «Япония-Беларусь» в парламенте Японии Хиромичи Ватанабэ.
В этом году клуб сконцентрируется на презентации белорусской продукции в рамках мероприятий Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио, а также проведении форума «Беларусь – Хоккайдо».
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