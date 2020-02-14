ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКО-ЯПОНСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ СОЗДАН В ТОКИО
15:33 14.02.2020

Белорусско-японский бизнес-клуб (Belarus – Japan Business Club, BJBC) создан в Токио.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Японии, инициаторами создания клуба выступили представители японских деловых и общественных кругов, которые взаимодействуют с белорусскими партнерами в рамках реализации проектов в сфере торговли, молодежного обмена и культуры.

Посольство Беларуси в Японии поддержало эту инициативу и будет содействовать успешной работе делового клуба в Беларуси и Японии.

Церемония открытия и первое собрание клуба прошло в известном в Японии ресторане белорусской кухни «Минск».

BJBC создан в качестве неформального сообщества представителей деловых кругов Республики Беларусь и Японии, заинтересованных в развитии двустороннего экономического, торгового, финансового, кредитно-инвестиционного и других направлений сотрудничества.

Для реализации этой задачи члены Белорусско-японского бизнес-клуба предпринимают усилия по организации и участию в двусторонних мероприятиях в Беларуси, Японии и третьих стран, в том числе во взаимодействии с дипломатическими представительствами Республики Беларусь и Японии.

Почетным председателем Белорусско-японского бизнес-клуба стал руководитель группы межпарламентской дружбы «Япония-Беларусь» в парламенте Японии Хиромичи Ватанабэ.

В этом году клуб сконцентрируется на презентации белорусской продукции в рамках мероприятий Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио, а также проведении форума «Беларусь – Хоккайдо».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2020
валюта курс
EUR 2.3830
USD 2.1986
RUB 3.4651
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3830 -0.0101
USD 2.1986 -0.0015
RUB 3.4651 +0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3800 2.3860
USD 2.1960 2.1990
RUB 3.4500 3.4620
подробнее

Конвертация в банках
на 14.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0830 1.0860
EUR/RUB 68.8000 69.2500
USD/RUB 63.4500 63.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте