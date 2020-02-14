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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН ПРИ ПОСТАВКЕ ГАЗА В БЕЛАРУСЬ ДО 2021 ГОДА
15:04 14.02.2020
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с послом Беларуси в Российской Федерации Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем.
Как сообщает сайт ПАО «Газпром», стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере. По итогам встречи Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между Газпромом и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году.
Контракты между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действуют до конца 2020 года.
31 декабря 2019 года подписан протокол между «Газпромом» и Правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.
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