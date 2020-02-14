Постоянный представитель нашей страны при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич вручил 13 февраля 2020 г. в Женеве (Швейцария) генеральному директору Международной организации труда (МОТ) Гаю Райдеру ратификационные грамоты о присоединении Беларуси к Конвенции № 132 об оплачиваемых отпусках и Конвенции № 176 о безопасности и гигиене труда на шахтах.

По информации Постоянного представительства в Женеве, генеральный директор МОТ оценил это решение Беларуси как важный шаг на пути обеспечения в стране высоких международных стандартов достойного труда.

В ходе встречи Юрий Амбразевич обсудил с Гайем Райдером текущие вопросы сотрудничества между Правительством Республики Беларусь и Международным бюро труда (Секретариатом МОТ), а также возможности его дальнейшего развития.