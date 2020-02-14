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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЕВРОПЫ И АЗИИ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ В АПРЕЛЕ
13:51 14.02.2020

В апреле 2020 года в Минске пройдет международный симпозиум руководителей контрольных органов Европы и Азии. Такая информация прозвучала на заседании коллегии Комитета госконтроля 13 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, одновременно состоится 1-е заседание рабочей группы ИНТОСАИ (международная организация ВОА) по целям устойчивого развития и ключевым индикаторам устойчивого развития.

Совместно с ВОА стран Восточного партнерства будет проведен параллельный аудит эффективности мер, направленных на профилактику и лечение туберкулеза, других инфекционных заболеваний.

Председатель КГК Леонид Анфимов подчеркнул, что «мероприятия такого масштаба в сфере контрольной деятельности впервые пройдут в Беларуси и значительно поднимут авторитет страны в глазах мирового сообщества».
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