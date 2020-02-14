Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 13 февраля принял участие в первом в этом году заседании Генеральной Ассамблеи ООН в формате межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, А. Дапкюнас выступил с заявлением, в котором отразил подходы Республики Беларусь в отношении реформы Совета Безопасности ООН и подчеркнул, что переговорный процесс должен выстраиваться на принципах консенсуса, равноправия и недискриминации.

Заместитель министра отметил, что только поступательный и взаимоуважительный диалог способен приблизить стороны к единогласию в вопросах реформы, которая играет исключительно важную роль в деле поддержания международного мира и безопасности.

Переговорный процесс по реформе Совета Безопасности ООН учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН 62/557 от 15 сентября 2008 г. и заключается в проведении на ежегодной основе неформальных заседаний ГА ООН, в ходе которых государства обсуждают пути реформирования Совета по таким направлениям, как количество членов СБ ООН, категории членства, право вето, справедливое региональное представительство и др.