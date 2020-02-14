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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ СТРОИТЕЛИ ПОСТРОЯТ НОВУЮ ШКОЛУ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
12:29 14.02.2020
Белорусские строители построят новую школу в Малоярославце Калужской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, компания-застройщик из Беларуси до конца апреля 2020 года направит на экспертизу все необходимые документы.
По условиям соглашения, строительство начнется в 2020 году и закончится в 2021.
Отметим, что решение о строительстве школы было принято в августе 2019 года.
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