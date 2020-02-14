Белорусские строители построят новую школу в Малоярославце Калужской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, компания-застройщик из Беларуси до конца апреля 2020 года направит на экспертизу все необходимые документы.

По условиям соглашения, строительство начнется в 2020 году и закончится в 2021.

Отметим, что решение о строительстве школы было принято в августе 2019 года.