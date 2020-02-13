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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЯПОНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РАСШИРИТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЕДУЩИМИ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЯМИ БЕЛАРУСИ
11:51 14.02.2020
Японская организация по развитию внешней торговли расширит взаимодействие с ведущими бизнес-ассоциациями Беларуси. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 13 февраля встречи посла Беларуси в Японии Руслана Есина со старшим директором по вопросам глобальной стратегии для стран Евразии Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) Манабу Шимояширо.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Японии, стороны также договорились об использовании инфраструктуры ДЖЕТРО для проведения двусторонних экономических мероприятий в Японии.
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