Японская организация по развитию внешней торговли расширит взаимодействие с ведущими бизнес-ассоциациями Беларуси. Такая договоренность достигнута в ходе состоявшейся 13 февраля встречи посла Беларуси в Японии Руслана Есина со старшим директором по вопросам глобальной стратегии для стран Евразии Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) Манабу Шимояширо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Японии, стороны также договорились об использовании инфраструктуры ДЖЕТРО для проведения двусторонних экономических мероприятий в Японии.