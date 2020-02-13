Министр экономики Александр Червяков и посол Китайской Народной Республики Цуй Цимин 13 февраля подписали межправительственный приемо-сдаточный акт по завершению второго этапа строительства социального жилья в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в 2018-2019 годах введены в эксплуатацию 22 жилых дома на 1854 квартиры общей площадью около 118 тыс.м2. Реализация двух этапов проекта позволила улучшить условия проживания более 5 тысяч граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий малообеспеченных слоев населения.

Александр Червяков и Цуй Цимин во время встречи рассмотрели перспективные направления технико-экономической помощи КНР до 2025 г. В частности, обсуждена реализация проектов ”Национальный футбольный стадион“ и ”Бассейн международного стандарта“, поддержка развития Китайско-белорусского индустриального парка ˮВеликий камень“, строительство социального жилья, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Участники переговоров отметили значительный прогресс в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества и наметили шаги по активизации взаимодействия в 2020 г.