Красноярское ООО «БелРус» по итогам IV квартала 2019 года поставила в Санкт-Петербург 16 троллейбусов белорусского производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, планируется, что в I квартале 2020 года предприятие поставит еще 20 троллейбусов.

«Особенно хорошим спросом белорусская пассажирская техника пользуется в западных регионах России. Кроме Санкт-Петербурга и Москвы, троллейбусы производства „Белкоммунмаш“, поставляются также в Тольятти и Новокуйбышевск», - отметили в ООО «БелРус».