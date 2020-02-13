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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КРАСНОЯРСКОЕ ООО «БЕЛРУС» ПОСТАВИЛО ПАРТИЮ ТРОЛЛЕЙБУСОВ «БЕЛКОММУНМАШ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10:48 14.02.2020
Красноярское ООО «БелРус» по итогам IV квартала 2019 года поставила в Санкт-Петербург 16 троллейбусов белорусского производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, планируется, что в I квартале 2020 года предприятие поставит еще 20 троллейбусов.
«Особенно хорошим спросом белорусская пассажирская техника пользуется в западных регионах России. Кроме Санкт-Петербурга и Москвы, троллейбусы производства „Белкоммунмаш“, поставляются также в Тольятти и Новокуйбышевск», - отметили в ООО «БелРус».
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