ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАСЕДАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ БЕЛАРУСЬ-ГЕРМАНИЯ ПРОШЛО В БЕРЛИНЕ
09:16 14.02.2020

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в рамках визита 11-14 февраля в ФРГ провел ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, основным мероприятием стало участие 12 февраля в установочном заседании Стратегической консультативной группы Беларусь-Германия (СКГ) – нового формата двустороннего белорусско-германского диалога для выработки в 2020 году перспективного видения дальнейшего развития отношений двух стран и определения конкретных шагов в приоритетных областях («дорожной карты»).

В рамках заседания стороны согласовали модальности работы СКГ, предметно обсудили общее состояние двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие по ряду приоритетных тематических направлений.

13 февраля заместитель министра иностранных дел Беларуси принял участие в очередном раунде трехсторонних консультаций МИД Беларуси, Германии и Франции, в ходе которых были рассмотрены перспективы развития трехстороннего диалога и сотрудничества, проблематика взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом, актуальные вопросы международной и региональной повесток дня.

В рамках визита в Берлин заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства также провел встречи в Ведомстве Федерального президента, Ведомстве Федерального канцлера ФРГ и Бундестаге ФРГ, в ходе которых обсужден широкий спектр вопросов белорусско-германского и белорусско-европейского взаимодействия.

В Германском обществе внешней политики состоялся заинтересованный обмен мнениями о региональной ситуации с руководством и экспертами Центра изучения Центральной и Восточной Европы, России и Средней Азии имени Р.Боша.

Стратегическая консультативная группа Беларусь-Германия создана в соответствии с договоренностями между министрами иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и Германии Хайко Маасом, достигнутыми в Берлине в октябре 2019 года. В состав группы входят представители правительственных, парламентских, экономических, научных и общественных кругов двух стран. Сопредседателями являются заместитель Министра иностранных дел Беларуси О.И.Кравченко и Уполномоченный Федерального министерства иностранных дел ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии М.Зиберт.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.02.2020
валюта курс
EUR 2.3931
USD 2.2001
RUB 3.4604
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3931 +0.0008
USD 2.2001 +0.0082
RUB 3.4604 -0.0196
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3940 2.3980
USD 2.2010 2.2050
RUB 3.4550 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 13.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0850
EUR/RUB 69.1500 69.5000
USD/RUB 63.6000 63.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте