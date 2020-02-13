|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛЬСТВО ШВЕЙЦАРИИ ОТКРЫЛОСЬ В МИНСКЕ
15:53 13.02.2020
13 февраля состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом, который посещает нашу страну с рабочим визитом впервые в истории двусторонних отношений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в сохранении и укреплении позитивной динамики развития белорусско-швейцарских отношений, особо отметили весомый вклад межпарламентских контактов в процесс их активизации, наметили шаги по дальнейшему повышению уровня политического диалога.
Обсужден широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной, консульской и иных областях, в рамках международных организаций. Состоялся обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня.
Белорусская сторона назвала в числе наиболее перспективных направлений создание в Беларуси при участии швейцарских компаний современных высокотехнологичных производств, ориентированных на внешние рынки сбыта, а также изучение швейцарского опыта и расширение двустороннего взаимодействия в области мирного урегулирования международных конфликтов, взаимную поддержку в продвижении мирных инициатив.
В этот же день главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Швейцарии приняли участие в церемонии официального открытия Посольства Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2020
Курсы в банках
на 13.02.2020
Конвертация в банках
на 13.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте