Заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич принял участие в десятой сессии Всемирного Форума городов «Города возможностей: соединение культуры и инноваций», который проходит в Абу-Даби 8-13 февраля.

Алексей Ананич выступил на форуме с докладом «О градостроительной политике в Республике Беларусь и выполнении Новой Программы развития городов». Он рассказал про достижения Беларуси в реализации Целей устойчивого развития, проводимую государственную политику в области градостроительства, технического нормирования, регулирующего вопросы безбарьерной среды, энергоэффективности, охраны окружающей среды, защиты и правового регулирования охраны памятников историко-культурного наследия, результатах реализации государственных программ «Культура Беларуси» и «Замки Беларуси».

Замминистра проинформировал о взаимодействии Беларуси с организациями ООН (ООН-Хабитат, ПРОООН, ЕЭК ООН), рассказал о применяющихся в республике методах партисипативного планирования, когда перспективы развития территории обсуждаются с общественностью не после, а до начала или во время разработки градостроительной документации, изучается мнение и пожелания населения.

Организуемый и проводимый Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Всемирный урбанистический форум является приоритетным в ряду международных собраний по вопросам развития городов и населенных пунктов. В этом году в мероприятии приняли участие более 18 тысяч делегатов из 168 стран мира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, в рамках форума Алексей Ананич провел встречи с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором ООН-Хабитат Маймуной Мохд Шариф и руководителем отдела передовой практики ООН-Хабитат, координатором направления Россия–СНГ Осой Джонсон. Эксперты обсудили результаты сотрудничества и направления дальнейшего взаимодействия, предложения по реализации совместных проектов.

Кроме того, замминистра посетил объект строительства Всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае и оценил ход строительства Национального павильона Беларуси, соблюдение графика выполнения работ. Заместитель министра провел встречи с потенциальными партнерами, заинтересованными в поставках белорусских строительных материалов (изделия из стекла, сортовая посуда и др.), предоставлении проектных (проектирование многофункциональных комплексов, спортивных сооружений, медицинских центров, объектов жилья и промышленности) и строительных услуг в ОАЭ.