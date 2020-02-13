ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕМИРНОМ ФОРУМЕ ГОРОДОВ
14:58 13.02.2020

Заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич принял участие в десятой сессии Всемирного Форума городов «Города возможностей: соединение культуры и инноваций», который проходит в Абу-Даби 8-13 февраля.

Алексей Ананич выступил на форуме с докладом «О градостроительной политике в Республике Беларусь и выполнении Новой Программы развития городов». Он рассказал про достижения Беларуси в реализации Целей устойчивого развития, проводимую государственную политику в области градостроительства, технического нормирования, регулирующего вопросы безбарьерной среды, энергоэффективности, охраны окружающей среды, защиты и правового регулирования охраны памятников историко-культурного наследия, результатах реализации государственных программ «Культура Беларуси» и «Замки Беларуси».

Замминистра проинформировал о взаимодействии Беларуси с организациями ООН (ООН-Хабитат, ПРОООН, ЕЭК ООН), рассказал о применяющихся в республике методах партисипативного планирования, когда перспективы развития территории обсуждаются с общественностью не после, а до начала или во время разработки градостроительной документации, изучается мнение и пожелания населения.

Организуемый и проводимый Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Всемирный урбанистический форум является приоритетным в ряду международных собраний по вопросам развития городов и населенных пунктов. В этом году в мероприятии приняли участие более 18 тысяч делегатов из 168 стран мира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, в рамках форума Алексей Ананич провел встречи с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором ООН-Хабитат Маймуной Мохд Шариф и руководителем отдела передовой практики ООН-Хабитат, координатором направления Россия–СНГ Осой Джонсон. Эксперты обсудили результаты сотрудничества и направления дальнейшего взаимодействия, предложения по реализации совместных проектов.

Кроме того, замминистра посетил объект строительства Всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае и оценил ход строительства Национального павильона Беларуси, соблюдение графика выполнения работ. Заместитель министра провел встречи с потенциальными партнерами, заинтересованными в поставках белорусских строительных материалов (изделия из стекла, сортовая посуда и др.), предоставлении проектных (проектирование многофункциональных комплексов, спортивных сооружений, медицинских центров, объектов жилья и промышленности) и строительных услуг в ОАЭ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2020
валюта курс
EUR 2.3923
USD 2.1919
RUB 3.4800
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3931 +0.0008
USD 2.2001 +0.0082
RUB 3.4604 -0.0196
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3940 2.3980
USD 2.2010 2.2050
RUB 3.4550 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 13.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0850
EUR/RUB 69.1500 69.5000
USD/RUB 63.6000 63.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте