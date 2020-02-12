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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ПООБЕЩАЛ ПРЕДОСТАВИТЬ ШВЕЙЦАРСКОМУ БИЗНЕСУ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
12:51 13.02.2020

Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 февраля на встрече с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Он отметил, что у Беларуси со Швейцарией всегда были хорошие, добрые отношения.

"Но я думаю, что нам есть куда расти, особенно в сфере торгово-экономических отношений. Экономика - главное. Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В качестве позитивного примера взаимодействия двух стран он назвал решения о назначении посла Швейцарии в Беларуси и об открытии в Минске посольства этой страны.

"Это будет хороший шаг в направлении углубления нашего сотрудничества, - сказал Лукашенко. - Ваш визит очень важен, он своевременный. И уверен, что он даст толчок углублению нашего сотрудничества".

Иньяцио Кассис отметил, что живущие и работающие в Беларуси швейцарцы высоко оценивают развитие и динамику в стране.

"Когда я посещаю другие государства, есть определенная традиция: прежде чем встречаться с политиками, я провожу встречу со швейцарской диаспорой - теми швейцарскими гражданами, которые живут в стране, вносят определенный вклад в ее развитие. Сегодня утром у меня был такой завтрак со швейцарцами, живущими в Беларуси, - рассказал глава внешнеполитического ведомства. - Среди них (не живет, но активно работает в Беларуси) Петер Шпулер (владелец компании "Штадлер Рейл Групп". - Прим.). Я очень хорошо его знаю по прежней работе в парламенте. Также на этой встрече был представитель Красного Креста - это гуманитарное направление. И три других гражданина Швейцарии. Для меня было очень важно узнать их ощущение, восприятие Беларуси. И все они в один голос хвалили, высоко оценивали то развитие, динамику, которая наблюдается в Беларуси".
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