Хабаровский край заинтересован в реализации совместных с Беларусью инвестпроектов по строительству животноводческих и тепличных комплексов. Это отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Алекандр Шкурин на встрече с руководителем отделения посольства Беларуси в Хабаровске Валерием Сахно.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края также подчеркнул заинтересованность края в сотрудничестве с Беларусью в сфере сельского хозяйства, в том числе в проведении мелиоративных работ на территории региона, осуществления поставок белорусской техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, Хабаровский край также заинтересован в поставках товаров народного потребления.

По словам Валерия Сахно, у Беларуси и российского региона наблюдается позитивная динамика развития экономического сотрудничества. Так, в текущем году товарооборот Беларуси и Хабаровского края увеличился к аналогичному периоду прошлого года более чем в 2 раза и составил более $25 млн. Вместе с тем имеются большие резервы по развитию расширению сотрудничества в сферах сельского хозяйства и торговли.