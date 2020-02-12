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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН В РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ С БЕЛАРУСЬЮ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
11:41 13.02.2020
Хабаровский край заинтересован в реализации совместных с Беларусью инвестпроектов по строительству животноводческих и тепличных комплексов. Это отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Алекандр Шкурин на встрече с руководителем отделения посольства Беларуси в Хабаровске Валерием Сахно.
Заместитель председателя правительства Хабаровского края также подчеркнул заинтересованность края в сотрудничестве с Беларусью в сфере сельского хозяйства, в том числе в проведении мелиоративных работ на территории региона, осуществления поставок белорусской техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, Хабаровский край также заинтересован в поставках товаров народного потребления.
По словам Валерия Сахно, у Беларуси и российского региона наблюдается позитивная динамика развития экономического сотрудничества. Так, в текущем году товарооборот Беларуси и Хабаровского края увеличился к аналогичному периоду прошлого года более чем в 2 раза и составил более $25 млн. Вместе с тем имеются большие резервы по развитию расширению сотрудничества в сферах сельского хозяйства и торговли.
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