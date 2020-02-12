Трактора Минского тракторного завода, кормо-зерноуборочные комбайны «Гомсельмаш», почвообрабатывающие агрегаты «Амкодор», кормораздатчики и кормосмесители «Запагромаш» представляют белорусские предприятия на II Международной специализированной выставке «ТатАгроЭкспо», которая открылась 12 февраля в выставочном центре «Казань Экспо» в рамках Поволжского агропромышленного форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, выставка охватывает все его сферы: сельхозтехнику, оборудование и запчасти, средства защиты растений и удобрения, семена, оборудование для переработки, упаковки и сортировки продукции и многое другое.

Белорусскую экспозицию осмотрел президент Татарстана Рустам Минниханов. Ему были представлены новинки тракторной техники МТЗ, газомоторные комбайны «Палессе».

Руководитель отделения посольства Беларуси в Казани Олег Исаев совместно с представителями ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «Амкодор» в рамках форума принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, где были подведены итоги работы агропромышленного комплекса российского региона за 2019 год.