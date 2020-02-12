Четырнадцатое заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству Беларуси и Армении пройдет в Ереване 11-12 марта 2020 г. Вопрос его проведения подробно рассмотрен во время встречи 11 февраля посла Беларуси в Армении Игоря Назарука с министром экономики, сопредседателем межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Тиграном Хачатряном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, достигнута договоренность о взаимодействии и координации совместных усилий по организации мероприятия.

Во время встречи стороны обсудили в целом состояние и перспективы развития белорусско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере.