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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СП «БЕЛАРУС АГРОПАНОНКА» В 2019 ГОДУ РЕАЛИЗОВАЛО В СЕРБИИ БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКИ НА 7,5 МЛН ДОЛЛАРОВ
15:36 12.02.2020

СП «Беларус Агропанонка» в 2019 году реализовало в Сербии белорусской техники на 7,5 млн долларов. Такая информация была озвучена во время встречи посла Беларуси в Сербии Валерия Брылева с представителями местных властей и деловых кругов автономного края Воеводины, руководством СП «Беларус Агропанонка», потенциальными покупателями и пользователями белорусской техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Сербии, в ходе переговоров состоялись презентации различных видов белорусской сельхозтехники и другой продукции.

С потребителями обсуждались вопросы качества отечественной техники и возможности ее кредитования. С представителями местных властей рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества в области культуры и туризма.

Автономный край Воеводина является крупнейшим сельскохозяйственным регионом страны, выращивающим и перерабатывающим зерновые культуры как для внутреннего потребления, так и поставок на экспорт. В Воеводине (Нови Сад) находится масштабное совместное предприятие «Беларус Агропанонка», которое собирает и реализует трактора МТЗ и технику «Бобруйскагромаш».
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