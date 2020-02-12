Бездомность актуальна для различных стран и регионов мира. Вместе с тем для Беларуси эта проблема не является острой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас в своем выступлении в рамках участия в 58-й сессии Комиссии социального развития ООН, которая прошла 10-13 февраля 2020 г.

«В Беларуси доступность жилья всегда была важнейшим приоритетом государства и рассматривается как основной элемент в предотвращении бездомности. При этом в Беларуси уделяется внимание не только доступности жилья, но и его комфортности, безопасности и современности», - сказал белорусский дипломат, выступая 10 февраля в ходе общей дискуссии КСР по приоритетной теме нынешней сессии «Доступное жилье и системы социальной защиты для всех для решения проблемы бездомности».

А. Дапкюнас отметил также актуальность рассмотрения проблемы бездомности семей. В данной связи заместитель Министра подчеркнул необходимость укрепления и защиты института семьи на международном уровне, в том числе в контексте негативных факторов, способствующих разрушению семей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках визита в Нью-Йорк 11 февраля А. Дапкюнас встретился с заместителем генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелиссой Флеминг. Собеседники обсудили подходы к подготовке и проведению в ООН торжественных мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Организации, который будет отмечаться в этом году.

СПРАВКА: Комиссия социального развития ООН (КСР) является вспомогательным органом Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), который занимается вопросами сокращения бедности, социального неравенства, а также продвижением международной политики построения социальной справедливости в отношении наиболее уязвимых групп населения. Беларусь является членом КСР на 2016-2020 годы и членом ЭКОСОС на 2018-2020 годы.