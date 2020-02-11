Делегация логистической компании Berango (Франция) 11 февраля посетила администрацию СЭЗ «Гродноинвест».

Как сообщает сайт СЭЗ, целью визита стало изучение инвестиционного потенциала Гродненской области и СЭЗ «Гродноинвест», а также обсуждение вопросов реализации инвестиционного проекта по созданию мультимодального логистического терминала для обработки и очистки контейнеров и цистерн.

Ранее СЭЗ «Гродноинвест» посетила делегация производителей яхт из Испании.

В мероприятии приняло участие руководство Барановичского отделения Белорусской железной дороги, Комитета экономики Гродненского областного исполнительного комитета, консалтинговой компании «Франс Групп» и посольства Беларуси во Франции.

В рамках встречи заместитель главы администрации СЭЗ Дмитрий Рожков рассказал о преимуществах реализации инвестиционных проектов в сфере логистики в СЭЗ «Гродноинвест», представил информацию о свободных земельных участках, налоговых и таможенных преференциях. Стороны договорились о детальной проработке технических вопросов проекта, а также об организации в Гродно конференции с участием европейских логистических операторов.

Компания Berango расположена на границе с Францией в испанской провинции Гипускоа, входящей в состав автономного сообщества «Страна Басков». Компания имеет несколько логистических терминалов в Испании и Франции и работает с ведущими европейскими операторами по обработке опасных грузов.

Логистика является одним из наиболее перспективных направлений развития Гродненской области, расположенной на границе Европейского и Евразийского экономического союзов. В СЭЗ «Гродноинвест» создано несколько индустриальных площадок на границе с Республикой Польша и в Международном аэропорту «Гродно» для реализации логистических проектов. Недавно администрация СЭЗ организовала презентацию развития мультимодального центра логистики «Гродно».