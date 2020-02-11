Беларусь заключит межправительственные соглашения о сотрудничестве с Башкортостаном, Хабаровским краем и Ленинградской областью России. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 81 от 10 февраля 2020 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, правительство приняло предложение Министерства иностранных дел, согласованное с Министерством юстиции и другими заинтересованными, о заключении соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах с вышеперечисленными регионами России.