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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЗАКЛЮЧИТ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ТРЕМЯ РОССИЙСКИМИ РЕГИОНАМИ
11:06 12.02.2020
Беларусь заключит межправительственные соглашения о сотрудничестве с Башкортостаном, Хабаровским краем и Ленинградской областью России. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 81 от 10 февраля 2020 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, правительство приняло предложение Министерства иностранных дел, согласованное с Министерством юстиции и другими заинтересованными, о заключении соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах с вышеперечисленными регионами России.
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