МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВЛАДИМИР МАКЕЙ ОБСУДИЛ С ПОСЛОМ РОССИИ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РЯДЕ СФЕР

10:20 12.02.2020 Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества в ряде сфер. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 11 февраля встрече обсуждалась тематика интеграционного взаимодействия, а также график предстоящих контактов на различных уровнях.