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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАДИМИР МАКЕЙ ОБСУДИЛ С ПОСЛОМ РОССИИ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РЯДЕ СФЕР
10:20 12.02.2020
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества в ряде сфер.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 11 февраля встрече обсуждалась тематика интеграционного взаимодействия, а также график предстоящих контактов на различных уровнях.
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