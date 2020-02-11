Польша выделяет белорусским перевозчикам 700 дополнительных разрешений на международные перевозки грузов для собственных нужд.

«В результате проведенной Минтрансом работы с польской стороной достигнута договоренность о передаче для белорусских перевозчиков 700 «двусторонних и транзитных» разрешений Республики Польша на международные перевозки грузов автомобильным транспортом с ограничением «исключительно для перевозок для собственных нужд», - говорится в сообщении Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

В министерстве уточнили, что «использование данных разрешений допускается исключительно для международных перевозок грузов автомобильным транспортом для собственных нужд, а именно при условии, что отправитель и перевозчик являются одним и тем же лицом при осуществлении перевозки из Республики Беларусь (подтверждается соответствующими записями в графах 1 и 16 CMR-накладной), и/или перевозчик и получатель являются одним и тем же лицом при осуществлении перевозки в Республику Беларусь (подтверждается соответствующими записями в графах 2 и 16 CMR-накладной)».

При возврате в Транспортную инспекцию после использования указанных разрешений необходимо предоставить копию CMR-накладной, подтверждающей их целевое использование для выполнения международных автомобильных перевозок для собственных нужд.