|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЛЬША ВЫДЕЛЯЕТ БЕЛОРУССКИМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ 700 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
09:05 12.02.2020
Польша выделяет белорусским перевозчикам 700 дополнительных разрешений на международные перевозки грузов для собственных нужд.
«В результате проведенной Минтрансом работы с польской стороной достигнута договоренность о передаче для белорусских перевозчиков 700 «двусторонних и транзитных» разрешений Республики Польша на международные перевозки грузов автомобильным транспортом с ограничением «исключительно для перевозок для собственных нужд», - говорится в сообщении Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.
В министерстве уточнили, что «использование данных разрешений допускается исключительно для международных перевозок грузов автомобильным транспортом для собственных нужд, а именно при условии, что отправитель и перевозчик являются одним и тем же лицом при осуществлении перевозки из Республики Беларусь (подтверждается соответствующими записями в графах 1 и 16 CMR-накладной), и/или перевозчик и получатель являются одним и тем же лицом при осуществлении перевозки в Республику Беларусь (подтверждается соответствующими записями в графах 2 и 16 CMR-накладной)».
При возврате в Транспортную инспекцию после использования указанных разрешений необходимо предоставить копию CMR-накладной, подтверждающей их целевое использование для выполнения международных автомобильных перевозок для собственных нужд.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2020
Курсы в банках
на 12.02.2020
Конвертация в банках
на 12.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте