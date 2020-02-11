Посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов и министр экономики и устойчивого развития Грузии, сопредседатель межправительственной белорусско-грузинский комиссии по экономическому сотрудничеству Натия Турнава подвели итоги взаимодействия в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 10 февраля встрече стороны обсудили вопросы подготовки к проведению в Минске 18-19 февраля 2020 г. шестого заседания двусторонней межправительственной комиссии.