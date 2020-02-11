|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ГРУЗИНСКОЙ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 18-19 ФЕВРАЛЯ
15:37 11.02.2020
Посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов и министр экономики и устойчивого развития Грузии, сопредседатель межправительственной белорусско-грузинский комиссии по экономическому сотрудничеству Натия Турнава подвели итоги взаимодействия в 2019 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 10 февраля встрече стороны обсудили вопросы подготовки к проведению в Минске 18-19 февраля 2020 г. шестого заседания двусторонней межправительственной комиссии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2020
Курсы в банках
на 11.02.2020
Конвертация в банках
на 11.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте