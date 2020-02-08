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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОМАНДА БГУ ПРЕДСТАВИТ БЕЛАРУСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ИМЕНИ Ф.ДЖЕССОПА В ВАШИНГТОНЕ
10:54 11.02.2020
Национальные отборочные раунды международного юридического конкурса имени Ф.Джессопа прошли в Минске 7-9 февраля.
Оценивали выступления студентов эксперты из Беларуси, России, США, Ирака, Великобритании, Грузии, Казахстана, Польши, Украины, Эстонии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Ассоциации международного права и арбитража, решением жюри победа присуждена команде факультета международных отношений БГУ. Уже в апреле победители примут участие в международных раундах конкурса, которые традиционно пройдут в Вашингтоне. Также в Вашингтон впервые приглашены студенты Белорусского института правоведения в статусе выставочной команды.
Награды получили и другие команды-участники: лучшая письменная работа - факультет международных отношений БГУ; лучший спикер - Лилия Головко, факультет международных отношений БГУ; лучшая региональная команда - Гродненский государственный университет им. Янки Купалы.
Конкурс им. Ф. Джессопа — это крупнейшее и самое престижное студенческое соревнование по международному публичному праву в мире. Учрежден в 1959 году. Ежегодно в нем участвуют около 2000 студентов более чем из 550 университетов мира. Проходит состязание в форме игрового судебного процесса – имитации рассмотрения дела Международным судом ООН.
Рабочий язык конкурса – английский.
Организатор Конкурса им. Ф.Джессопа – Международная ассоциация студентов-юристов (International Law Students Association – ILSA).
Национальный администратор конкурса им. Ф.Джессопа в Беларуси – Ассоциация международного права и арбитража (BILA).
Академический партнер 2020 года – Международный университет «МИТСО».
Белорусские национальные раунды считаются одними из крупнейших в Восточной Европе - ежегодно в конкурсе принимает участие 10-12 команд.
Первых успехов белорусы добились в 2014 году - команда Международного университета "МИТСО" заняла пятое призовое место в общемировом зачете письменных работ, обогнав Оксфордский, Стэнфордский, университет Сиднея и более 600 других вузов. А в 2016-м команда факультета международных отношений БГУ заняла второе место! В прошлом году победителем национального раунда стала команда Факультета международных отношений БГУ, в Вашингтоне ребята вошли в число 16 сильнейших команд мира по итогам устных выступлений и заняли 4 место в престижной номинации Hardy C. Dillard Award за лучшую письменную работу.
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