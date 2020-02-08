Беларусь и Польша подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод. Документ 7 февраля 2020 года в н. п. Беловежа (Польша) подписали заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Хмель и заместитель министра морской экономики и внутреннего судоходства Польши Анна Москва.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, соглашение предусматривает проведение совместного мониторинга поверхностных и подземных вод на трансграничных участках с последующим обменом данными в этой области; охрану вод от загрязнения и чрезмерного их потребления, идентификацию загрязнений и воздействий, влияющих на качество вод.

Кроме того, в документе говорится о защите от наводнений и негативного воздействия ледовых явлений, противодействии явлению засухи, а также предупреждении и ликвидации аварийного загрязнения вод.

Стороны нацелены на сотрудничество по охране и использованию водных экосистем, биологических ресурсов, зависящих от воды, особенно для особо охраняемых природных территорий, поддержание естественного режима русел пограничных рек.

Соглашение станет ключевым фактором для привлечения иностранных инвестиций для реализации совместных проектов, направленных на восстановление (сохранение) экологического состояния водных объектов, в том числе через реконструкцию и модернизацию очистных сооружений сточных вод, расположенных в бассейне реки Западный Буг.

После ратификации соглашения начнется работа по формированию составов национальных частей белорусско-польской комиссии по сотрудничеству на трансграничных водах и рабочих групп. Планируется, что первое заседание комиссии уже состоится в августе 2020 года в Бресте.