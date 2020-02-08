Украинские производители газобетона пытаются вытеснить белорусских конкурентов со своего рынка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства Беларуси, по их жалобе сейчас проводится антидемпинговое расследование относительно импорта белорусских бетонных блоков, которое может закончится введением пошлин.

В частности, под прицелом оказались четыре производителя: государственные «Гомельстройматериалы» и «Белорусская цементная компания», а также частные SLS Group и «Могилевский КСИ». На их долю приходится около 11% украинского рынка.

Лоббистами расследования стали крупнейшие производители газобетона – компании «Ориентир-Будэлемент» и «Аэрок». Обе размещаются в Киевской области и контролируют более 55% рынка. Согласно жалобе, которую подала Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газобетона (ВААГ), импорт в Украину газобетонных блоков происхождением из Республики Беларусь «мог влиять на цены национального производителя и, как следствие, влиять на ухудшение его хозяйственного положения в период 2017-2018 гг., а существующий значительный экспортный потенциал белорусских производителей грозит нанесением существенного ущерба национальному товаропроизводителю в будущем».

Это не первая попытка доминантов рынка выдавить неудобных конкурентов из Украины. В конце 2018 года ВААГ уже обращалась с подобной жалобой, однако получила решительный отказ: межведомственная комиссия по международной торговле не увидела оснований для расследования. Но буквально через несколько месяцев повторная попытка сработала: в апреле 2019 года, сразу после первого тура президентских выборов, Минэкономразвития Украины начало расследование.

Велось оно настолько жестко, что возникали сомнения в непредвзятости расследователей: белорусским компаниям Минэкономразвития Украины прислало специальный «вопросник» на 64 страницах, затем постоянно дергало дополнительными запросами, ставя при этом заведомо нереальные сроки.

«В итоге мы предоставили в министерство около 6 тысяч документов. Однако нам сообщили, что мы не уложились в сроки и дисквалифицированы. Это значит, что вся предоставленная нами информация не будет приниматься во внимание», - объяснили в SLS Group.

Таким образом, был найден формальный повод превратить объективное расследование в дорогу с односторонним движением.

Сколько стоит газобетон?

«Почему так важно было сделать, чтобы аргументы белорусской стороны не принимались во внимание? Все очень просто: согласно им, цена газобетона белорусского происхождения в Украине является рыночной и существенно не отличается от той, по которой продают свою продукцию «Ориентир-Будэлемент» с «Аэроком». То есть демонстрирует несостоятельность претензий компаний-жалобщиков», - отмечают в Минстройархитектуры Беларуси.

Кстати, это подтвердили и украинские партнеры SLS Group. Львовское ООО «Неостиль», ООО «Терра Трейд Тернополь» (Тернополь), ООО «ЮАЖ» (Винница) направили в Минэкономразвития свои комментарии. Они утверждают: отпускная цена белорусского газобетона является рыночной и сопоставимой с украинским продуктом. «Цена газобетонных блоков, согласно контракту 35,5 долларов США на условиях DAP – граница Украины и Беларуси, позволяет получить блок из Беларуси с себестоимостью на рынке во Львове в размере 1230-1250 грн. за м3, что соответствует уровню цен ведущих украинских производителей, представленных в Западном регионе – 1220-1260 грн. за м3», - пишет в своем комментарии львовское ООО «Неостиль».

Белорусские компании подчеркивают: поставки их продукции производятся лишь в отдельные регионы Западной Украины, граничащие с Беларусью. Преимущественно это Львовская, Волынская, Ровненская, Тернопольская области. Возить туда газобетон выгодно из Беларуси и невыгодно из-под Киева. Например, SLS Group поставляет в Украину газобетонные блоки со своего предприятия СЗАО «КварцМелПром», которое находится в Малоритском районе Брестской области – до Волынской области всего пара километров. Поставки ведутся по железной дороге, а основным перевозчиком является «Укрзалiзниця»: ежегодно SLS Group фрахтует до 2,5 тыс. вагонов. Потеря такого клиента нанесет существенный урон предприятию, деятельность которого находится на особом контроле президента Украины.

А самое интересное в том, что газобетон производится… из украинского цемента: основным поставщиком для СЗАО «КварцМелПром» уже 5 лет является ЧАО «Ивано-Франковскцемент».

Как Украина боролась с БЦК

В октябре на II Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире впервые встретились Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. По итогам встречи президент Украины подчеркнул, что Беларусь является важным торговым партнером, поэтому страны должны работать над увеличением взаимного товарооборота. И в качестве примера отметил, что в рамках форума были подписаны коммерческие контракты на сумму свыше 500 млн. долларов США.

Одним из упомянутых контрактов был договор между ООО «Белбудматериалы-Украина» и «Белорусской цементной компанией» на поставку газобетонных блоков. Его подписывали публично и в торжественной обстановке. В случае введения антидемпинговых пошлин, указанный контракт полностью потеряет свою актуальность.

Более того, как сообщает ООО «Белбудматериалы-Украина», цена белорусских газобетонных блоков, согласно контракту ($35 за м3 на условиях DAP – граница Украины и Беларуси), позволяет получить блоки на площадке в Киеве с себестоимостью 1240-1260 гривен на м3, что соответствует уровню цен ведущих украинских производителей. Бизнес уже сегодня перестал быть прибыльным, вследствие чего поставки по контракту экономически невыгодны и не осуществляются! А в случае удовлетворения требований ВААГ себестоимость и вовсе превысит цены местных производителей на 70-75%.

«Обращает на себя внимание тот факт, что в ходе слушаний 20 декабря 2019 года представители национального производителя газобетонных блоков выразили неудовольствие низким, на их взгляд, уровнем роста цен на газобетонные блоки на рынке Украины – «всего» на 14,4-15% в сравнении с ростом цен на прочие строительные материалы», - отмечают в компании.

«Достаточно красноречиво, не так ли? Похоже, дело не в демпинге. Когда два крупнейших национальных производителя пытаются «выдавить» неудобных конкурентов с рынка, считая, что из-за них «низкий уровень роста цен», то это больше похоже на картельный сговор, а не защиту национального рынка. Про интересы потребителя и вовсе речи не идет: ему просто предложат платить больше», - заявляют в Минстройархитектуры Беларуси.

В министерстве считают, что «Белорусская цементная компания», является сильным раздражителем для украинских производителей стройматериалов.

Война без компромиссов и обязательств

Белорусские предприятия неоднократно пытались найти общий язык с украинскими коллегами. Например, SLS Group как один из крупнейших поставщиков газобетона в Украину (на долю компании приходится половина белорусского экспорта) трижды пыталась стать членом ВААГ, чтобы участвовать в деятельности ассоциации. Ни на один из запросов ответа компания не получила.

Уже в ходе проведения антидемпингового расследования белорусские производители (входящие в холдинг «Белорусская цементная компания» и группу заводов SLS Group) направили украинскому Минэкономразвития проекты добровольных обязательств, в которых предложили свои варианты разрешения ситуации. В частности – гарантии сохранения экспорта газобетона на существующем уровне, а также ценовой политики, которая не будет наносить ущерб украинским компаниям. По сути, компании согласились играть по навязываемым им правилам. Но и в этом случае реакция национального производителя («Ориентир-Будэлемент»), получившего копии документов, была резко отрицательной. Почему-то компания решила, что сам факт предоставления проекта добровольных обязательств является признанием в демпинге.

Похоже, национальный производитель уверенно решил идти до победного конца. И, складывается впечатление, что главная цель – не восстановление справедливости, а откровенное выдавливание конкурентов с рынка по формальным поводам и использованием госструктур.

За все заплатит Западная Украина

В случае ввода дополнительных пошлин (а они, судя по всему, станут заградительными, то есть сделают белорусскую продукцию полностью неконкурентоспособной), пострадают жители Западной Украины: все крупнейшие производства газобетона сосредоточены в центре и на востоке страны. Ближайшие – те самые заводы «Ориентир-Будэлемент» и «Аэрок» в Киевской области. С учетом того, что предприятия используют автомобильный транспорт, а логистическое «плечо» в три раза больше, эксперты предполагают, что стоимость газобетона в Львове, Ковеле, Луцке, Закарпатье и других городах региона вырастет примерно на четверть.

Если сегодня отпускная цена SLS-Group составляет 35,5$ за кубометр (на границе Беларусь-Украина), то, в случае введения дополнительных пошлин, цена газобетона (уже украинского) в регионе может достичь 43-45$. А такой уровень будет выгоден уже для польских производителей. На сегодня в Польше перепроизводство газобетона – и поляки с удовольствием включатся в конкуренцию.

Подобную ситуацию в Украине уже проходили: после того, как в результате такого же антидемпингового расследования были введены пошлины в отношении производителей цемента из России, Беларуси и Молдовы, белорусским предприятиям пришлось переориентироваться на Западную Европу, а в Украину через черноморские порты хлынул цемент из Турции (эта страна входит в мировой ТОП-10 производителей цемента). Но уже по более высоким ценам.

«Похоже, смена власти в Украине была воспринята рядом компаний и владеющих ими олигархов как потенциальная возможность откусить кусок пирога пожирнее. В ход идет привычный метод: использование госструктур в качестве персонала, обслуживающего их интересы. Надежда на то, что власть сейчас занята куда более важными делами и на небольшую «торговую войну» внимания не обратит. При этом ущерб, который наносится не только добрососедским отношениям с Беларусью, но и национальным интересам Украины, а также ее обычным гражданам и субъектам хозяйствования - потребителям продукции в расчет не принимается», - заявляют в Минстройрахитектуры Беларуси.